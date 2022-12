اورنگ آباد:مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کے خلاف سیاسی پارٹیوں کی برہمی میں شدت آتی جارہی ہے، ریاستی گورنر نے ایک پروگرام میں شیواجی مہاراج کے تعلق سے نازیبا الفاظ استعمال کئے تھے ۔اس کے بعد سے سیاسی پارٹیوں نے گورنر کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے،NCP Supporters Protest Against Mahabharata And Central Govt In Aurangabad

اورنگ آباد میں این سی پی نے ضلع کلکٹر آفس کے باہر احتجاج کیا،اس موقع پر ریاستی گورنر اور یوگا گرو بابا رام دیو کے پوسٹر کو نذر آتش کیا گیا۔ ساتھ ہی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف خواتین نے چولہے پر روٹیاں بناکر انوکھے انداز میں احتجاج کیا ۔

مظاہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی پر قابو نہیں پایا گیا تو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔اِس دوران این سی پی رہنماوں کا کہنا ہے کہ جب تک گورنر کوشیاری معافی نہیں مانگتے ان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔NCP Supporters Protest Against Mahabharata And Central Govt In Aurangabad