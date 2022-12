ناگپور:مہاراشٹر اسمبلی کے باہر مہاویکاس اگھاڑی کے ایم ایل اے جینت پاٹل کی معطلی کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا گیا۔مظاہرین نے جینت پاٹل کی معطلی کوواپس لینے کا مطالبہ کیا۔NCP MLA Protest Against Suspension Of Jayant Patel From Maharastra Assembly

ودھان بھون کے احاطے کے باہر آئے اور شندے حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جینت پاٹل کی حمایت میں نعرے بازی کی۔

این سی پی کے رہنما اور رکن اسمبلی جینت پاٹل کو اس وقت معطل کردیا گیا جب اپوزیشن ایم ایل اے نے احتجاج کرنے کی کوشش کی ۔حکمراں پارٹی اپوزیشن جماعتوں کو ایوان میں سوالات اٹھانے سے روکنے کی کوشش کررہی ہے۔

اس کے خلاف مہاوکاس اگھاڑی حکومت نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا اور شندے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔آپ کو بتا دیں کہ این سی پی کے ایم ایل اے جینت پاٹل کو مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر راہل نارویکر کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے مہاراشٹر اسمبلی کے بقیہ اجلاس کے لئے معطل کیا گیا ہے۔ جس کے بعد اپوزیشن نے مخالفت کرتے ہوئے مظاہرے کئےNCP MLA Protest Against Suspension Of Jayant Patel From Maharastra Assembly