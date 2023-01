ممبئی: مہاراشٹر کے سابق وزیر و ریاستی کانگریس کے کارگزار صدر محمد عارف (نسیم) خان نے ملائم سنگھ یادو کو پدم وبھوشن ایوارڈ دیئے جانے کا استقبال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے گزشتہ سال 25 اکتوبر کو صدر جمہوریہ اور وزیراعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر آنجہانی ملائم سنگھ یادو کی ملک کی خدمات کے پیشِ نظر بھارت رتن کے اعزاز سے نوازے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ نسیم خان نے صدر جمہوریہ و وزیراعظم کو لکھے اپنے خط میں کہا تھا کہ ملائم سنگھ یادو تقریباً 6 دہائیوں تک ملک کی سیاست کے افق پر چھائے رہے۔ 8 بار ممبر اسمبلی، 7 بار ممبر پارلیمنٹ، 3 بار اترپردیش کے وزیراعلی اور 1 بار ملک کے وزیر دفاع کے رہنے والے ملائم سنگھ یادو کے انتقال سے پورے ملک کو گہرا صدمہ ہوا۔

میرا صدر جمہوریہ وزیراعظم سے درخواست ہے کہ ان کے کروڑو چاہنے والوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے بلاتاخیر انہیں ’بھارت رتن‘ کے اعزاز سے نواز اجائے۔ غریبوں وپچھڑوں کے لیڈر کو حقیقی معنوں میں یہی بہتر خراجِ عقیدت ہوگا۔ نسیم خان نے مزید کہا تھا کہ نیتاجی نے اپنی پوری زندگی سماجی مساوات وانصاف کے لیے جدوجہد کی اور اپنا سب کچھ ملک کے نام پر وقف کردیا۔ انہوں نے کبھی اپنی زمین نہیں چھوڑی اورپوری زندگی غریبوں کی فلاح وبہبود کی سیاست کرتے رہے۔ نسیم خان نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کے ذریعے نیتاجی ملائم سنگھ یادو کو دیئے جانے والے پدم وبھوشن اعزاز کے ساتھ ہی ملک کے تئیں ان کی خدمات کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں مستقبل میں بھارت رتن اعزاز سے نوازنے پر بھی بھارت سرکار کو غور کرنا چاہئے۔

یو این آئی