Intro:ممبئی: مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی میں پہلی مرتبہ دو کمشنروں کی تقرری ہوئی ہے۔ دہلی میں اسپیشل سی پی کا عہدہ ہے لیکن اب ممبئی میں بھی اسپیشل سی پی ہوگادیوین بھارتی کو ممبئی کی تاریخ میں پہلا اسپیشل سی پی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔Mumbai Police Gets First Ever Special CP

دیوین بھارتی جس وقت جوائنٹ پولیس کمشنر نظم و نسق تھے تو ممبئی 1993 ء بم دھماکہ کا مجرم یعقوب میمن کو پھانسی دیدی گئی تھی اور ممبئی میں اس کی تدفین کی اجازت سپریم کورٹ نے دی تھی اس دوران دیوین بھارتی نے نظم و نسق کی برقراری میں اہم رول ادا کیا تھا۔ دیوین بھارتی ممبئی میں بھی کئی اہم ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ اس لئے وزارت داخلہ نے انہیں موقع دیا ہے۔

ممبئی میں دیوین بھارتی کی تقرری کے بعد اب دونوں کمشنروں کی ذمہ داریوں کی تقسیم کی جاسکتی ہے ممبئی کرائم برانچ میں ایڈیشنل کمشنر کرائم کے طور پر بھی دیوین بھارتی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہیں ممبئی شہر کی ایک بڑی ذمہ داری ایکناتھ شندے اور دیویندر فڑنویس سرکار نے دی ہے۔ دیوین بھارتی کی اس تقرری سے پولیس محکمہ میں طرح طرح کی چہ میگوئیاں شروع ہوگئی ہیں۔

پولیس محکمہ میں یہ قیاس آرائیاں شروع ہوگئی ہیں کہ دونوں کمشنروں میں فیصلے کو لے کر اختلافات ہوسکتے ہیں اس لئے سرکار کو ان کی ذمہ داریاں طے کر نی ہوگی جبکہ موجودہ پولیس کمشنر وویک پھنسلکر اپنے عہدہ پر برقرار رہیں گے۔

اس سے قبل وویک پھنسلکر کو ان کے عہدہ سے دستبردار کر نے کی بھی قیاس آرائیاں جاری تھیں لیکن اب اس پر قدغن لگ گیا ہے۔ وویک پھنسلکر ڈی جی سطح کے اعلی افسر ہے اس لئے دیوین بھارتی کو فیصلے میں انہیں بھی شامل کرنا لازمی ہوسکتا ہے۔Mumbai Police Gets First Ever Special CP