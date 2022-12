ممبئی:مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی میں ایم این ایس کے رہنما امے کھوپکر نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعہ اس فلم ( Legend Of Molla Jat)کی ریلیز کو لے کر مخالفت کرتے ہوئے کہاکہ بھارت میں پاکستان کی فلموں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ۔یہ جانتے ہوئے بھی اس فلم کی نمائش کے لئے راہ ہموار کیوں کی جا رہی ہے۔MNS Threatens To Begin State Wide Protest Against Pakistani Film Legend Of Molla Jat

کھوپکر نے کہا کہ جس سینیما گھر میں اس فلم کی نمائش کی جائے گی ہم اس کے خلاف بھی مظاہرے کریں گے۔سینیما گھر کے سامنے دھنرے پر بیٹھ جائیں گے ۔اس کے بعد بڑے پیمانے پر تحریک چلائی جائے گی۔

انہوں نے کہاکہ بھارت میں پاکستانی فلموں کی نمائش کی جا سکتی ہے۔ایم این ایس اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ مستقبل میں بھی مخالفت کی جائے گی ۔

واضح رہےکہ پاکستانی فلم 'دی لیجنڈ آف مولا جٹ' پوری دنیا میں دھوم مچا رہی ہے۔ فلم کی کہانی کو ہر طرف سے پذیرائی مل رہی ہے۔ فلم نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ اب جلد ہی بھارت میں دستک دینے والی ہے۔

مزید پڑھیں:Pathan Film Controversy بی جے پی کے اداکار ایم پی، ایم ایل اے بھگوا پہن کر ڈانس کررہے ہیں، بھوپیش بگھیل

فلم کے میکرز 'دی لیجنڈ آف مولا جٹ' کو 23 دسمبر کو ملک کے سینما گھروں میں ریلیز کرنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن فلم کی ریلیز سے قبل ہی ہنگامہ کی آہٹ صاف سنائی دے رہی ہے کیونکہ مہاراشٹر نو نرمان سینا ریلیز کی مخالفت کر رہی ہے۔MNS Threatens To Begin State Wide Protest Against Pakistani Film Legend Of Molla Jat