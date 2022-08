ممبئی: ریاست مہاراشٹر کی داراحکومت ممبئی میں واقع جامع مسجد ممبئی نے فجر کی اذان ملک بھر میں لاؤڈ اسپیکر میں نہ ہونے کے سبب ایک ایپ تیار کیا ہے۔جس کا نام الاصلاح ایپ ہے، جو پلے اسٹور پر مفت میں دستیاب ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے وقت اس ایپ کے ذریعے کوئی جانکاری نہیں مانگی جائے گی۔ Jama Masjid Trust launches Al Islah App

مہاراشٹر کالج کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے 2 مہینے کی محنت کے بعد اس ایپ کو تیار کیا ہے۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر صائمہ شیخ نے کہا کہ اس ایپ کو آپ اینڈرائڈ اور آئی او ایس کسی بھی پلیٹ فارم پر بآسانی انسٹال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی کی دوسری مساجد بھی اگر اس سہولت سے آرستہ ہونا چاہتی ہیں تو ہم ان کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔

مہارشٹر کالج کے پرنسپل ڈاکٹر سراج چوگلے نے کہا کہ جامع مسجد ممبئی نے ایسے لمحوں میں جب عبادت گاہیں حکومتی فرمان کے آگے مجبور تھیں، مہارشٹر کالج کا انتخاب کیا۔ ہم اس فریضہ کو ادا کرتے ہوئے اس ایپ کو تیار کیا جس سے اذان موبائل سے سنائی دے گی۔

لائیو اذان کیلئے جامع مسجد ممبئی نے الاصلاح ایپ لانچ کیا

جامع مسجد کے چئیرمین شعیب خطیب نے کہا کہ دور حاضر میں آنکھ بند کرنے سے لیکر آنکھ کھولنے تک یعنی سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد ہر شخص موبائل کا استعمال کرتا ہے۔ ہم نے یہی سوچ کر یہ ایپ تیار کیا تاکہ جامع مسجد کی ہر سرگرمی عوام تک پہنچے۔ اس کا مقصد صرف اذان تک نہیں محدود بلکہ ہم یہاں سے معاشرے اور ملک کی فلاح بہبود کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں کو بھی نشر کریں گے۔

طویل عرصے سے مہاراشٹر کالج میں اپنی خدمات انجام دینے والے پروفیسر کلانیہ نے کہا کہ مہارشٹر کالج دور حاضر میں میل کا پتھر ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی تعلیم کے میدان میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں کے طلبا اور ملازمین کا تعلق مختلف مذہب سے ہے۔ کالج میں این سی سی، اسلامک اسٹڈیز، اردو جیسے کورسز پر بھی خصوصی توجہ دی گئی جس کی وجہ سے آج اطراف میں مقیم مسلمانوں کو تعلیم کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا ہے۔

App for Live Azaan

جامع مسجد اسلامی فن تعمیر کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ اس کی تعمیر 200 برس قبل کوکنی تاجر مسلمانوں نے کی تھی جو دور حاضر میں عظیم شاہکار ہے۔ یہاں کتب خانہ بھی موجود ہے جہاں ریسرچ کے لیے بیرون ممالک سے لوگ آتے ہیں۔

