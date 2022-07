مہاراشٹر: ضلع اورنگ آباد میں محکمہ پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل عرفان عثمان خان نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ Irfan Khan becomes Aurangabad's first head constable to bag PhD

پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد عرفان عثمان خان مہاراشٹر پولیس محکمہ کے پہلے ایسے ہیڈ کانسٹیبل بن گئے ہیں جنہوں نے ملازمت کے دوران اردو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ عرفان خان نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے تحت آزاد کالج کے شعبہ اردو سے معروف ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج پر اپنا ریسرچ مقالہ پیش کیا ہے۔

عرفان خان ملازمت کے دوران ہی جرنلزم آف ماس کمیونیکیشن کی ڈگری بھی حاصل کرچکے ہیں۔ عرفان خان کی ان کامیابیوں کے اعزاز میں گلوبل فاؤنڈیشن کی جانب سے تہنتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار ویمنس کے پرنسپل مخدوم فاروقی نے کی۔ Irfan Khan becomes Aurangabad's first head constable to bag PhD

اِس دورانِ ڈاکٹر مخدوم فاروقی نے کہا ہے کہ عرفان نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے جو قابل ستائش ہے سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد شیخ نے کہا کہ محکمہ پولیس میں کام کرتے ہوئے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے عرفان عثمان خان نے ساتھ ہی اپنی اہلیہ کو پی ایچ ڈی کروایا اس موقع پر عرفان خان کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا اور انھیں تہنیت پیش کی گئی۔