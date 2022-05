ممبئی سے متصل ممبرا علاقے میں آل انڈیا امام کونسل کے کارکنان نے اتر پردیش حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد کے جیسے ہم دوسری مساجد کا حشر نہیں دیکھ سکتے۔ کونسل کے کارکنان نے اتر پردیش حکومت سے اس بات کی مطالبہ کیا ہے کہ گیان واپی مسجد Gyanvapi Masjid کو لیکر جو قانونی طریقہ اپنایا گیا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے اسے بند کیا جائے Protest for protection of Gyanvapi Mosque in Membra۔

ویڈیو دیکھیے۔

کونسل نے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئین کے مطابق اس طرح سے کسی بھی مسجد میں دخل اندازی کرنا یہ جرم ہے۔ جس طرح سے عدالت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا ہے، یہ سپریم کورٹ کے ذریہ دئے گئے حکم کی کی خلاف ورزی ہے، ہم اس معاملے کو لیکر عدالت، صدر جمہوریہ اور مرکزی حکومت تک جائیں گے۔ کیونکہ ہم کسی بھی مسجد پر حملہ اور اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کی پر زور مذمت اور مخالفت کرتے ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عدالت کے ذریعے ہونے والی کارروائی پر روک نہیں لگاتی تو اسکا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں عدالت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔

مزید پڑھیں:



کارکنان نے کہا کہ یہ آواز صرف ہماری نہیں بلکہ ملک کے ہر مسلمان کی ہے، ہم کسی بھی مسجد کی بے ادبی اور اس طرح کی حرکت برداشت نہیں کریں گے۔