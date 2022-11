اورنگ آباد: ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد کو نشہ مکت شہر بنانے کے لئے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمان امتیاز جلیل و دعا فاؤنڈیشن کی جانب سے آئی جے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔Hitech Infra Win IJ Fest Season One ,Champion Team Received RS Five Lakh And A Trophy

ہائٹیک انفرا کو 5 لاکھ روپے کا نقد انعام اور ایک ٹرافی

اسپورٹس فیصوتل میں مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا جارہا ہے ۔ کرکٹ ٹورنامنٹ چل رہا تھا جس میں فائنل مقابلہ ہائی ٹیک انفرا اور ایم آئی ٹی کوسٹ کے درمیان کھیلا گیا۔

ایم آئی ٹی کوسٹ نے 14 اووروں میں 10 وکٹوں ک ے نقصان پر 92 رنز بنائے جبکہ جواب میں بلے بازی کرتے ہوئے ہائی ٹیک انفرا اسٹرائیکرس کی ٹیم نے 11 اوورس میں 3 وکٹس کھو کر 94 رن بنائے اور فائنل مقابلہ 7 وکٹوں سے اپنے نام کر لیا۔ ٹیک انفرا اسٹرائیکرس کی جانب سے بلے باز پردیپ جندالے نے 27 بال میں 37 رنز بنائے ، وہیں نائف نے 23 گیندوں میں 25 رنز بنائے ۔

اس سے قبل ایم آئی ٹی کوسٹ کے بلے باز سشی کانت پوار نے بھی اچھی بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 21 بال میں21 رنز بنائے ہائی ٹیک انفرا کے بالر وکاس ناگرکر نے بہترین بولنگ کرتے ہوئے 3.3 اووروں میں 19 رنز دے کر 4 وکٹ حاصل کئے۔

اسی طرح بالر رشی کیش نے بھی 4 اووروں میں 14 رن دے کر 3 وکٹ حاصل کئے۔ فائنل مقابلہ جیتنے پر ہائی ٹیک انفرا اسٹرائیکرس کےکھیلاڑیوں نے میدان پر جم کر جشن منایا۔

آئی جے فیسٹ سیزن ون مقابلہ جیتنے والی ہائٹیک انفرا کی ٹیم کو 5 لاکھ روپے کا نقد انعام اور ایک ٹرافی بھی دی گئی تو وہیں فائنل میں ہرنے والی ٹیم کو 3 لاکھ روپے اور ٹرافی سے نوازا گیا۔