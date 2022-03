مہاراشٹر کے ہونے میں گیس سلنڈر پھٹنے Cylinder Blast In Katraj سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پونے کے کٹراج میں گندھاروا لان Gas Cylinder Exploded Near Gandharva کے قریب گودام میں یہ حادثہ پیش آیا۔ مقامی لوگوں نے فائر بریگیڈ محکمہ Fire Brigade کو اس کی اطلاع دی۔ وہیں اطلاع موصول ہوتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ چکی ہیں۔

Pune Cylinder Blast: گیس سلنڈر پھٹنے سے علاقے میں دہشت

بتایا جا رہا ہے کہ شام 5 بجے کے قریب فائر بریگیڈ محکمہ کو کال موصول ہوئی کہ کٹراج میں گندھاروا لان کے قریب ایک گودام میں سلنڈر پھٹ Gas Cylinder Exploded In Godown گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق جائے وقوعہ پر 8 سے 10 سلنڈر پھٹ cylinder blast گئے ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے لیے کام جاری ہے۔ ابھی تک کسی بھی طرح کے جانی نقصان No Casualties Reported Yet کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔