جالنہ شہر میں ایک کروڑ 70 لاکھ روپے کی چوری کرنے والا ملازم گرفتار

جالنہ: مہاراشٹر کے جالنہ شہر میں ایک بار پھر کروڑوں روپے نقد چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک کپڑے کی دکان پر کام کرنے والا ملازم دکان میں رکھے ایک کروڑ ستّر لاکھ روپے کی چوری کر کے فرار ہوگیا۔ جالنہ کرائم برانچ پولیس نے ملزم کو شیرڈی سے گرفتار کیا اور اس کے ساتھ ہی چوری کرنے میں مدد کرنے والے تین دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ Four Held for Stealing Rs 1 dot 7 cr

جالنہ میں ایک دکان سے ایک کروڑ ستّر لاکھ روپے نقد چوری ہوگئے تھے جس کے بعد دکان کے مالک مہیش نتھو ناتھانی نے جالنہ شہر کے صدر بازار پولیس تھانے میں مقدمہ درج کرایا تھا۔ مقدمہ درج ہوتے ہی صدر بازار پولیس اور جالنہ کرائم برانچ نے تحقیقات شروع کی اور مخبر سے اطلاع ملنے کے بعد یہ معاملہ 12 گھنٹے میں ہی حل کر دیا۔ پولیس نے چوری کے کیس میں چار ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ چوری کی گئی نقدی بھی پولیس نے برآمد کرلی ہے، چوری کی واردات میں استعمال ہونے والی اسکوٹی اور موبائل بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ جالنہ کی ضلع عدالت نے ان چاروں ملزمین کو 4 دنوں کے لیے پولیس تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ Four Held for Stealing in Jalna

پولیس سے موصول ہوئی اطلاع کے مطابق جالنہ شہر کے مونڈے میں کپڑا دکان سے کروڑوں روپے کی چوری کے معاملے میں جالنہ پولیس تحقیقات ہی کر رہی تھی کہ انہیں خفیہ اطلاع موصول ہوئی کہ کپڑے کی دکان میں کام کرنے والا شخص اور اس کے دیگر تین دوستوں نے چوری کی واردات کو انجام دیا ہے، چوری کے بعد ملزمین شرڈی فرار ہو گئے تھے۔ جالنہ پولیس کی ایک ٹیم نے شرڈی پہنچ کر ایک ملزم کو وہاں سے گرفتار کیا اور ایک ملزم کو اورنگ آباد سے جب کہ دو ملزمین کو جالنہ سے گرفتار کیا۔ گرفتاری کے بعد ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ رات گئے دکان میں ہی ٹھہرے تھے اور تجوری توڑ کر پیسہ ٹریول بیگ میں بھرکر اپنے ساتھ سی سی ٹی وی کا ڈی وی آر لے کر فرار ہو گئے تھے۔ Four Held for Stealing in Jalna

