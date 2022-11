اورنگ آباد: موجودہ دور میں ہر کوئی آنکھوں کی بیماریوں سے پریشان ہے۔ خاص طور سے چھوٹے بچّے ہو یا نوجوان سب کی آنکھوں پر عینک لگ رہا ہے۔ اس پر آنکھوں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ موجودہ دور ڈیجیٹل دور ہے ۔اس دور میں نیا پینڈیمک شروع ہوا ہے جسے مدرا پینڈیمک (Mudra Pandemic) کہا جاتا ہے جو موبائل ٹی وی اور کمپیوٹر کی اسکرین کے استعمال سے ہو رہا ہے۔Dr Israh Saleh Says Childrens and Youth Face Eye Because Of Digital Gazettes

آنکھوں کی حفاظت کے لئے اسکرین کا کم استعمال کرے

ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں بچے موبائل کمپیوٹر اور الیکٹرانک گجیٹ کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں ۔اس کی وجہ سے بچوں میں آنکھوں کی مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہے۔بچے ان اسکرینوں کا استعمال کہی گھنٹے تک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں میں سوکھا پن ہو رہا ہے۔ بچوں میں عینک کے نمبر بڑتے جا رہے ہیں۔

آنکھوں کی حفاظت کے لئے اسکرین کا کم استعمال کرے

ڈاکٹر اسریٰ صالحہ نے کہاکہ ان بیماریوں کو دور کرنے کے لئے ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ کمپیوٹر ٹی وی اور موبائل کی طرف راغب نہ کرے بچوں کو ان الیکٹرانک ڈیوائس کی اسکرین سے دور رکھے اور انہیں باہر جاکر کھیلنے ترغیب دیں۔۔

آنکھوں کی حفاظت کے لئے اسکرین کا کم استعمال کرے

یہ بھی پڑھیں:National Education Policy 2020 نئی تعلیمی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں بڑے فائدوں کیلئے، زری والا

ان دنوں آنکھ میں زیادہ تر انفیکشن بھی ہو رہا ہے جیسے عام زبان میں آنکھ آنا يا کنجنٹوس (Conjunctivitis) کہتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کے ایک افراد سے دوسرے افراد میں آنکھوں کی بیماری وائرس اور انفیکشن کی وجہ سے پہلتی ہے اور اس کا علاج بھی آسانی سے ہو جاتا ہے بشرط ہے کہ مریض کو اسپتال میں آنا ہوگا۔Dr Israh Saleh Says Childrens and Youth Face Eye Because Of Digital Gazettes