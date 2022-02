مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں ونچت بہوجن اگھاڑی اور مسلم اتحاد فرنٹ نے وزیراعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے مطالبہ کیا ہےکہ ممبئی کی طرز پر اورنگ آباد میں بھی چھ سو اسکوائر فٹ کے گھروں کو ٹیکس فری کیا جائے۔ دونوں تنظیموں نے مشترکہ مکتوب وزیراعلیٰ کو اورنگ آباد میونسپل کمشنر کے ذریعے روانہ کیا۔ Letter Sent to the Chief Minister through Aurangabad Municipal Commissioner اور فوری طور پر عمل آوری کا مطالبہ کیا۔

اورنگ آباد میں600 اسکوائر فٹ کے مکانات کو ٹیکس فری کرنے کا مطالبہ

مہاراشٹر کے وزیراعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے جس طرح ممبئی میں پانچ سو اسکوائر فٹ کے رقبے والے مکانات کو ٹیکس فری Five Hundred Square Feet of Houses in Mumbai are Tax Free قرار دیا ہے۔ اسی طرز پر اورنگ آباد میں بھی چھ سو اسکوائر فٹ کے مکانات کو ٹیکس فری کیا جائے۔

یہ مطالبہ ونچت بہوجن اگھاڑی اور مسلم اتحاد فرنٹ کی جانب سے کیا گیا، اس سلسلے میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کے توسط سے ریاستی حکومت کو ایک مطالباتی مکتوب روانہ کیا گیا، اس نمائندہ وفد میں ونچت اور مسلم اتحاد فرنٹ کے رہنما شامل تھے۔

اورنگ آباد میں600 اسکوائر فٹ کے مکانات کو ٹیکس فری کرنے کا مطالبہ

واضح رہے وزیراعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے نئے سال کے تحفے کے طور پر ممبئی میں پانچ سو اسکوائر فٹ کے مکانات کو ٹیکس فری قرار دیا ہے۔