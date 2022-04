ممبئی میں عید کے موقع یا دوسری تقریبات پر کرتا پاجامہ یا پٹھانی سوٹ کی روایت شاید اب گذشتہ دنوں کی بات ہو جائے گی، کیونکہ اب لوگ جبے کو زیادہ ترجیح دینے لگے ہیں۔ ممبئی کی بھنڈی بازار علاقے میں عمر شیخ جھبے کی تجارت سے وابستہ ہیں، عمر شیخ کہتے ہیں کہ پہلے ایک برس میں 17000 پٹھانی سوٹ سپلائی ہوتا تھا لیکن اب جب سے جبے کا چلن شروع ہوا ہے تب سے ریٹیل بازار میں ایک برس میں 1 لاکھ سے زائد جبے کی فروخت ہو رہی ہے۔ عمر کے مطابق جبے کا مطالبہ نوجوان نسل زیادہ کرتی ہے۔ Demand for Jubba among the youth on occasion of Eid

ویڈیو

انہوں نے بتایا کہ ان دنوں جبے عمانی کلی والا، پلین ڈیزائن کی مانگ بھارتی بازاروں میں اور خاص طور پر نوجوانوں میں زیادہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اب جبے کا مطالبہ بیرون ممالک میں ہو رہا ہے، لندن، امریکہ، انڈونیشیا، جیسے ممالک میں اب بڑے پیمانے پر بھارت میں بنے جھبے سپلائی کیے جارہے ہیں۔ Demand for Jubba among the youth on occasion of Eid



مزید پڑھیں:







بھارت میں مینوفیکچر کیے گئے جبے امپورٹڈ فیبرک، اور چائنا، ویتنام کے مٹیریل سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کی فیکٹری ممبئی کے ساکی ناکہ علاقے میں واقع ہے۔