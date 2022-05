مالیگاؤں: مہاراشٹر کے شہر مالیگاؤں میں پاورلوم صنعت وہاں کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے جس کے باعث یہاں بڑی تعداد میں پاورلوم مزدور آباد ہے، جو سال بھر محنت و مزدوری کرکے اپنے اہل خانہ کی کفالت کرتے ہیں۔ پاورلوم صنعت سے جڑے الگ الگ شعبہ جات میں کام کرنے والوں میں رچھ بھرنے والے ترشن بھرنے والے، کپڑے کی گھڑی لگانے والے مزدور کو بنکر اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کرتا ہے جو رمضان المبارک کے آخری ایام میں حق رضا (بونس) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ Demand for Immediate Bonus Payment to The Workers in Malegaon



اس تعلق سے شہر کی متعدد بنکر تنظیموں نے بنکروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ افہام و تفہیم کی روایت کے ساتھ مزدوروں کا حق رضا ادا کیا جائے جس کے بعد سیٹو مزدور یونین کے رکن اطہر خان نے افہام و تفہیم کے جملے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک روایت بنتی جارہی ہے کہ افہام و تفہیم مطلب کہ سمجھ بوجھ کر اپنے مزدوروں کو حق رضا دے دیا جائے جبکہ بونس مزدور کا حق ہوتا ہے۔ Immediate Bonus to The Workers on the Occasion of Eid

انہوں نے مزید کہا کہ رمضان المبارک میں بونس سے مزدوروں کو کافی سہارا مل جاتا ہے جس سے ان کی عید کی تیاریاں آسانی سے مکمل ہوجاتی ہیں لیکن ہر سال کچھ بنکر اسے دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں جس سے مزدوروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے اطہر خان نے سیٹو مزدور یونین کی جانب سے محکمہ لیبر افسر کو ایک مطالباتی مکتوب دیتے ہوئے لیبر ایکٹ کے تحت مزدوروں کی فلاح و بہبود اور عید کے بونس کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔