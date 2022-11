اورنگ آباد:ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں پچھلے کئی برسوں سے حج ہاؤس کا تعمیری کام چل رہا ہے۔اس میں اسلامک ارکیٹیکچر کی جھلک بھی صاف نظر آرہی ہے۔ یہ عمارت بہت ہی خوبصورت بنائی جا رہی ہے لیکن مخمل کی چادر میں ٹاٹ کے پیوند کی طرح سیڈکو انتظامیہ اور حج ہاؤس کانٹریکٹر کی جانب سے حج ہاؤس کے داخلی دروازے کے ایک مینار میں بیت الخلاء تعمیر کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔Controversy Spark After Constructing A Toilet In Minor Of Haj house In Aurangabad

حج ہاؤس کی مینار میں بنایا گیا بیت الخلا

غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو بیت الخلا حج ہاؤس کے مینار میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے یا انجانے میں اس بات کی وضاحت کے لئے جب ہم نے سڈکو انتظامیہ اور کانٹریکٹر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔

زیر تعمیر حج ہاوس کے مینار میں بیت الخلا بنانے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد مقامی باشندوں میں غم و غصہ پایا جارہا ہے۔ اورنگ آباد میونسپل کے سابق میئر نند کمار گودلے نے کہا کہ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی مذہبی عمارت کے مینار میں بیت الخلاء ہو ۔مہاراشٹر اپوزیشن لیڈر امبدس دنوے نے کہا کسی کے مذہبی مقام میں اس طرح کا کام کرنا بہت غلط ہے۔Controversy Spark After Constructing A Toilet In Minor Of Haj house In Aurangabad