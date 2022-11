اورنگ آباد: ملک کی دوسری ریاستیوں کی مہاراشٹر میں بھی بچوں میں موبائل گیم کو لے کر تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔بچوں میں موبائل پر گیم کھیلنے کی وجہ سے انہیں مختلف پریشانیوں کا سامنا کرناوالدین بچوں سے پریشان ہوکر انہیں موبائل دے کر ایک جگہ بیٹھا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بچے موبائل پر گیمیگ اور ٹیکنالوجی سے جڑ جاتے ہیں ۔ وہ موبائل کو گھنٹوں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔Children Face Mental Stress Because Of Mobile Gaming Says Dr Abdul Mirza

موبائل پرگیم کھیلنے والے بچے ذہنی بیماری میں مبتلا ہوسکتے ہیں

ماہرنفسیات ڈاکٹر عبدالعراج نے ای ٹی وی بھارت سے بات چیت کرتے ہوئے کہاکہ موجودہ دور میں بچے زیادہ سے زیادہ وقت موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں جو ان کے لئے کسی بھی قیمت پر صحیح نہیں ہے۔ اس سے انہیں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

ایکسپڑت کا کہنا ہے کہ گیم کی وجہ سے بچوں کی آنکھوں پر بہت خراب اثر پڑ رہا ہے ۔موبائل پر گیم نہیں ملنے کے بعد بچے لڑنے پر آمد ہو جاتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب بچے کوئی بھی قدم اُٹھا سکتے ہیں۔Children Face Mental Stress Because Of Mobile Gaming Says Dr Abdul Mirza