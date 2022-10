Intro:ریاست مہاراشٹر میں اندھیری کے ضمنی انتخاب کو لے کر سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے۔اندھیری کے ضمنی انتخاب میں بی جے پی کے بیک فٹ پر جانے کے معاملے کو ایم آئی ایم نے کڑی تنقید کی ہے ۔AMIM PM Syed Imtiyaz Jaleel On BY Poll In Andheri In Maharashtra

ایم آئی ایم رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل کا کہنا ہیکہ اندھیری میں بی جے پی کی شکست یقینی تھی اس لئے بی جے پی نے انتخاب سے علاحدہ ہونے میں ہی عافیت سمجھی جاتی ہے۔

شکست کے خوف سے بی جے پی نے اندھیری سیٹ سے امیدوار ہٹانے کا فیصلہ کیا

رکن پارلیمان نے دعوی کیا کہ محض اندھیری ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں اب بی جے پی کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے اس لئے بی جے پی کے اندورنی حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے انہوں نے ہماچل پردیش میں چناؤ کے اعلان اور گجرات میں تاخیر پر بھی سوال اٹھائے۔

مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمان امتیاز جلیل نے کہا ہے کہ بی جے پی کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اندھیری انتخابات میں ہارنے والی ہے۔ اسی لئے انہوں نے اپنے امیدوار کو ہٹا لیا ہے ۔ بی جے پی مہاراشٹر میں گجراتیوں کی حکومت لانا چاہتی ہے۔ گجراتیوں کو مہاراشٹر کے لوگوں پر بٹھانا چاہتی ہے لیکن مہاراشٹر میں رہنے والے لوگ اس طرح کی کوشش کو کسی کو قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔AMIM PM Syed Imtiyaz Jaleel On BY Poll In Andheri In Maharashtra