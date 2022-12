اورنگ آباد: مہاراشٹر کے اورنگ آباد سے ایم آئی ایم کے رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل نے نامہ نگاروں کو خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ونچت بہوجن اگھاڑی کے سربراہ ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر آج بھی ایم آئی ایم کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو وہ مہاراشٹر میں کنگ یا کنگ میکر کے رول میں رہیں گے۔AIMIM MP Syed Imtiaz Jaleel Says Majlis And Vanchit Alliance Quite Possible

ان کا کہناہے کہ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ اتحاد ٹوٹ گیا تھا لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ابھی بہت کچھ بدل سکتا ہے۔اس کے لئے دونوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔

ایم آئی ایم اور ونچت کا اتحاد ہوا تو ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر کنگ میکر ہوں گے

رکن پارلیمان امتیاز جلیل نے ونچت بہوجن اگھاڑی اور شیوسینا کے اتحاد پر دونوں پارٹیوں کو مبارکباد بھی دی ۔واضح رہے کہ مہاراشٹر میں لوکل باڈیز الیکشن کی تاریخ جوں جوں قریب آ رہی ہے توں توں سیاسی فہماگمی عروج پر پہنچ رہی ہے ۔

یہ بھی پڑھیں:MP Imtiaz Jalil مرکزی حکومت مسلمانوں کو تعلیم سے محروم کرنا چاہتی ہے، امتیاز جلیل

مجلسِ اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمان امتیاز جلیل نے ساتھ ہی کہا کہ کئی لوگوں کو امید ہے کہ ایک بار پھر سے ایم آئی ایم اور ونچت کے درمیان اتحاد ممکن ہے لیکن اس کا فیصلہ اسدالدین اویسی اور پرکاش امبیڈکر ہی لیں گے۔AIMIM MP Syed Imtiaz Jaleel Says Majlis And Vanchit Alliance Quite Possible