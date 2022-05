ممبئی: ملک بھر میں گزشتہ کئی ہفتوں سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دیئے جانے کا معاملہ سرخیوں میں ہے، ریاست مہاراشٹر کی سیاسی جماعت ایم این ایس یعنی ’مہارشٹر نو نرمان سینا’ کے سربراہ راج ٹھاکرے نے کئی ہفتہ قبل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مساجد سے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز سے لوگوں کو خلل پڑتا ہے ،لہذا مساجد انتظامیہ کو چاہیے وہ جلد از جلد لاؤڈ اسپیکر کو میناروں سے ہٹائیں ،بصورت دیگر لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی مخا لفت میں مساجد کے روبر ہنومان چالسیہ پڑھا جائےگا۔ The Call to Prayer of Jamia Masjid Mumbai will be Heard from the Mobile App

شعیب خطیب

راج ٹھاکرے کی اس دھمکی کے بعد اس معاملہ پر سیاست تیز ہوگئی، اور اس طرح یہ معاملہ ممبئی کے مضافا ت سے نکل کر ملک کی دیگر ریاستو ں میں پہنچ گیا، آبادی کے اعتبار سے ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کی حکومت بھی اس متنازعہ معاملہ سے خود کو مستثنی نہیں رکھ سکی،اور حکم دیا کے ریاست مذھبی مقامت سے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹا یا جائے،حکومت کی جانب سے جاری اس حکمنامے کے بعد سے لے کر اب تک ریاست کے متعدد اضلاع میں کئی ہزار مذہبی مقامات سے لاؤڈ اسپیکر ہٹا ئے گئے ہیں۔

جن لو گوں نے مساجد سے اذان کی آواز کی مخالفت کی تھی انہوں نے اپنی دلیل میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ کا حوالہ دیا تھا ،راج ٹھاکر ے سمیت متعدد لوگوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ معاملہ پر عدالت عظمی کی جانب ہدایت جاری کی جاچکی ہیں،لہذا سپریم کورٹ کے ہدایت نامہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مذہبی مقامات کے انتظامیہ کو عملی اقدام اٹھانے چاہیے۔

ادھر ممبئی کے متعدد مساجد سے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹا لیا گیا ہے ،تاہم ممبئی کی جامع مسجد انتظامیہ نے لاؤڈ اسپیکر کا متبادل ڈھونڈ لیا ہے،ممبئی جامع مسجد کے چیئر مین شعیب خطیب نے ای ٹی بھارت سے بات چیت میں کہا کہ مسجد سے لاؤڈ اسپیکر سے اذان نہیں دی جائےگی، لیکن گھر گھر میں اذان کی آواز سنی جائےگی۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی ایک ایسا ایپ متعارف کرانے کی تیاری کی جارہی ہے جو ممبئی کی جامع مسجد کی اذان کی آواز براہ راست سنی جاسکتی ہے۔