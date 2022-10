بھوپال: محکمہ اقلیتی بہبود اب مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے انتخابات کے سلسلے میں مقرر کردہ ارکان تبدیلی کا من بنا چکے ہیں ۔ماضی میں انہیں اس الیکشن کے لئے مقرر کئے گئے ریٹرننگ افسر کی جگہ لے کر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ Waqf Board Elction Schedule May Be Changed In Madhya Pradesh

سپریم کورٹ کی ہدایت پر ریاستی حج کمیٹی کے قیام کی کوشش بھی محکمہ کے سر پر سوار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جبلپور ہائی کورٹ میں 11 اکتوبر کو دیے جانے والے جواب میں محکمہ اقلیتی بہبود پیچھے ہٹنے والا ہے۔ محکمہ کو بورڈ میں مقرر کئے گئے اراکین کی اہلیت پر جواب جمع کرنا ہے۔

وقف بورڈ انتخابات میں تبدیلی کے امکان

ذرائع کا کہنا ہے کہ ان تقرریوں میں ڈاکٹر سنور پٹیل کو سماجی کارکن اور محبوب حسن مذہبی علماء کرام کی شامل کیا گیا ہے۔ لیکن ان دونوں تقرریوں کے خلاف دائر درخواست میں ان تقرریوں اور ان ارکان کی اہلیت پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:Protest Outside RSS Office آر ایس ایس دفتر کے باہر احتجاج کرنے پر بھارت مکتی مورچہ کے کارکنان کو حراست میں لیا گیا

پتہ چلا ہے کی پچھلی تاریخ کو محکمہ اقلیتی بہبود نے عدالت کو بتایا تھا کہ اس نے دونوں اراکین کو نوٹس جاری کیا تھا ۔ اہلیت کے سر ٹیفکیٹ طلب کئے گئے تھے۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران ممبران کے جواب سے محکمہ خود مطمئن نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ان ارکان کے نام تبدیل کرکے ان کی جگہ غیر متنازعہ ناموں کو عدالت میں پیش کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔

ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے لئے نئے ناموں کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان پر تنظیم کی مہر بھی لگا دی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے انتخابات کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب اس کے لئے تین ریٹرننگ افسران کو مقرر کیا گیا ہے۔ جبکہ انتخابی عمل ابھی تک توازن میں لٹکا ہوا ہے۔ پہلے الیکشن افسر آئی ایف ایس ایچ یو خان بیماری کی وجہ سے الیکشن چھوڑ گئے۔ ایک اور افسر داؤد احمد خان نے عدالتی کارروائی کے باعث استعفیٰ دے دیا۔ اب انتخابات کی کمان سنبھالنے کے لئے بی یو کے رجسٹرار منصوری کی خدمت کی گئی ہے Waqf Board Elction Schedule May Be Changed In Madhya Pradesh