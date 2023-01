ستنا: مدھیہ پردیش کے ستنا ضلع میں آج بانساگر کی پوروا نہر میں نہاتے ہوئے دو افراد بہہ گئے، جن میں سے ایک کی لاش نکال لی گئی ہے جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کولگاون تھانہ علاقہ کے کرگل ڈھابہ کے قریب بانساگر کی پوروا نہر میں نہاتے ہوئے تیز بہاؤ میں بہہ جانے والے محمد شمشیر کی لاش برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ محمد قادر کی تلاش جاری ہے۔ بتایا گیا کہ محمد قادر اور محمد شمشیر جو کہ بہار کے رہنے والے ہیں، ایک پٹرول پمپ کے قریب ٹائر ٹھیک کرنے کا کام کرتے تھے۔ Two Drown In Canal, One Body Recovered In Satna

