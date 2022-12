بھوپال: ریاست مدھیہ پردیش کی تنظیم مولانا برکت اللہ ایجوکیشن سوسائٹی نے بھوپال شہر قاضی مرحوم عابد علی وجدی الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر دو روزہ سمینار منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوسائٹی کے صدر حاجی محمد ہارون نے اس موقعے پر بتایا کہ مرحوم سید عابد علی وجدی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بھوپال کے سابق شہر قاضی رہے، ان کے اعزاز میں دو روزہ سیمینار منعقد کرنے کافیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ نہ صرف مجاہد آزادی تھے بلکہ مذہبی رہنما، شہرقاضی، مفتی، محدث، مقرر، مفسر، معلم، مترجم کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ ماہر تعلیم، ادیب، مؤرخ، ماہرین لسان ہونے کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی کے علمبردار تھے۔ Two Day Seminar On Sayyad Abid Ali Vajdi Al Hussaini In Bhopal

ان کی ساری زندگی مالک حقیقی کی عبادت، تاریخ اور ادب کی ریسرچ اور اس کو پڑھنے میں دین دکھیوں اور ضرورت مندوں کی بے لوث خدمت کرنے میں گزری تھی۔ وجدی الحسنی صحیح معنی میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے جہاں علم اور دیگر چیزوں کا ایک بڑا خزانہ تھا۔ مرحوم سید عابد علی وجدی الحسینی نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر کرنے پر حاصل کی۔ اس کے بعد بھوپال کے مدرسہ حمیدیہ اور مدرسہ سلیمانیہ میں حاصل کرنے کے بعد مظاہر العلوم سہارنپور، دارالعلوم دیوبند سے اعلی تعلیم حاصل کی۔

پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل، منشی فاضل، ادیب فاضل کی ڈگری حاصل کی۔ پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے مقصد سے آپ نے بھارت کے کئی شہروں اور بیرونی ممالک کے سفر کیے۔ سید عابد علی وجدی الحسینی نے راندیریہ یونیورسٹی رنگون، جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی، دیوبند، امراوتی، ساگر اور بھوپال کے دارالعلوم تاج المساجد اور مدرسہ عربیہ مسجد ترجمہ والی میں برسوں تک باحیثیت سرپرست اور استاد کے فرائض کو انجام دیے۔