اندور: مدھیہ پردیش کے صنعتی شہراندورمیں موسلادھار بارش کے دوران بستی سے گزرنے (Canal)والے نالے میں ڈوبتے ہوئے چھوٹے بھائی کو بچانے کی کوشش میں بڑے بھائی کی پانی میں ڈوبنے سے موت ہوگئی۔دونوں بچوں کی ڈوبنے سے موت ہوگئی ہے ۔اب تک لاش نہیں نہیں ملی۔

چھوٹے بھائی کو بچانے میں بڑا بھائی بھی نالے میں بہہ گیا

اندور راؤ جی بازار تھانہ علاقے میں جمعہ کی شب یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دو سگے بھائی نالے میں پانی کی تیز بہاو کی زد میں آکر ڈوب گئے ۔

مقامی باشندوں نے اپنے طور پر دونوں بچوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔انتظامیہ کو اس کی اطلاع دی گئی لیکن وہ دو گھنٹے تاخیر سے پہنچی ۔انتظامیہ کو مقامی باشندوں کی ناراضگی کاسامنا کرنا پڑا۔

ایس سی پی دیش اگروال نے بتایا کہ اطلاع ملی تھی کہ خان ندی میں دو بچے پھسل کر ڈوب گئے ہیں۔اس پر راؤ جی بازار تھانے کی ٹیم, میونسپل کے اہلکاروں پہنچ کر تلاشی مہم شروع کردی تھی ۔ایس ڈی آر ایف مسلسل ریسکیو آپریشن چلا رہی ہے ۔

ایک بچے نے بتایا کہ ہم لوگ ندی کے کنارے کھیل رہے تھے کہ چھوٹے بھائی پھسل کر نالے میں گرگیا۔ اس کو بچانے میں دوسرا بھائی بھی بہہ گیا