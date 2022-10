بھوپال:مدھیہ پردیش میں پرائمری ٹیچروں کی آن لائن بھرتی کا عمل 17 نومبر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس آن لائن بھرتی کے عمل کے بارے میں مدھیہ پردیش اسٹیٹ اسکول ایجوکیشن سروس (اکیڈمک کیڈر)، سروس کنڈیشنز اینڈ ریکروٹمنٹ رولز 2018 کے مطابق اور ان قواعد میں وقتاً فوقتاً کی گئی ترامیم پر عمل درآمد میں پرائمری اساتذہ کی خالی آسامیوں کو پر کرنے کے قواعد تمام تفصیلات جیسے ہدایات، طریقہ کار، آسامیاں، ریزرویشن کی اہلیت وغیرہ مکمل تفصیلات ایم پی آن لائن پورٹل پر 31 اکتوبر سے دستیاب رہیں گی۔ُPrimary Teacher Recruitment 2022 Will Held On 17th November In Mdahya Pradesh

محکمہ اسکول ایجوکیشن کی خالی آسامیوں کو پرائمری ٹیچر اہلیت ٹیسٹ 2020 میں کوالیفائی کرنے والے امیدواروں سے پُر کیا جانا ہے۔ پرائمری اساتذہ کی بھرتی کے لئے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے 7 ہزار 429 اور محکمہ قبائلی امور کی 11 ہزار 98 آسامیوں پر مشترکہ کونسلنگ کے ذریعے بھرتی کی جائے گی۔ تقرری کے احکامات متعلقہ محکمے اپنے محکمے میں مروجہ قواعد کے مطابق جاری کریں گے۔

اسکولی تعلیم اور جنرل ایڈمنسٹریشن کے وزیر مملکت اندر سنگھ پرمار کی ہدایت پر اسکولی تعلیم کے محکمے نے پروفیشنل ایکزامنیشن بورڈ، مدھیہ پردیش، بھوپال کے ذریعہ منقدہ پرائمری ٹیچر اہلیت ٹیسٹ 2020 میں کوالیفائی میں پائے جانے والے امیدواروں کی ملازمت کے سلسلے میں احکامات جاری کئے ہیں۔