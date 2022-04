ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں شعری و اعزازی نشست کا اہتمام Bazm E Danish Held In Bhopal کیا گیا۔ تنظیم بزم دانش کے زیر اہتمام اس شعری و اعزازی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ تنظیم بزم دانش کے بانی کا انتقال گزشتہ برس کورونا کی وجہ سے ہو گیا تھا، وہ اردو زبان کے شاعروں و ادیبوں Poets And Writers کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہے اور ان کے لیے کام کرتے رہے۔ Poetry and Honorary Session held in Bhopal

Bazm E Danish Held In Bhopal: بھوپال میں شعری و اعزازی نشست کا انعقاد

یہ بھی پڑھیں: بھوپال میں شعری و اعزازی نشست کا انعقاد

اس سلسلے میں آج شاعر یونس فرحت اور ہمیشہ سے ہر محفل میں شرکت کرنے والے سامع نقی صدیقی کا اعزاز دیا گیا۔ بزم دانش کا مقصد ہے کہ اردو زبان کو فروغ Promotion of Urdu language دیا جائے اور جو بھی شخص اس زبان کو سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے سکھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کی بزم دانش نے شاعروں اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کرتی ہے۔ Bazm E Danish Held In Bhopal