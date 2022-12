بھوپال: ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں آئے ایک پروگرام میں نغمہ نگار منوج منتشر نے راہل گاندھی کے خلاف متنازع بیان دیا جس پر ریاست کی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے لیڈر گووند سنگھ سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے اس طرح کا بیان راہل گاندھی کے خلاف دیا ہے انہیں کے ڈی این اے میں کھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شاعر نہیں ہے بلکہ بھارتی جنتا پارٹی کا ایجنٹ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے پروگرام بھارتیہ جنتا پارٹی اسپانسر کرتی چلی آ رہی ہے۔ گووند سنگھ نے کہا کہ اس طرح کسی کے بارے میں غلط لفظوں کا استعمال کرنا اور جارحانہ باتیں کرنے والے شاعروں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے اور جن لوگوں نے انہیں دعوت دی ہے ان پر بھی حکومت کو سخت اقدام اٹھانا چاہیے۔ Cong Leader Govind Singh on Manoj Muntashir

منوج منتشر شاعر نہیں بھارتی جنتا پارٹی کا ایجنٹ ہے، گووند سنگھ

یہ بھی پڑھیں:

واضح رہے کہ نغمہ نگار منوج منتشر ایک پروگرام کے تحت بھوپال آئے تھے۔ ان کا یہ پروگرام بھوپال کے رویندر بھون میں منعقد کیا گیا تھا جس میں نغمہ نگار منوج منتشر نے کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے متنازع بیان دیا اور اپنے بیان میں کہا کہ غیر ملکی ماں کے رحم سے پیدا ہونے والا بچہ کبھی محب وطن نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ ڈی این اے کا ہے۔ This is not a Poet but an agent of BJP۔ منوج منتشر نے یہ بیان بھارت - چین فوجیوں کی جھڑپ پر راہل گاندھی کے بیان پر دیا ہے۔ منوج منتشر کے اس بیان کے بعد سیاست گرم ہو گئی ہے جس پر کانگریس لیڈر ڈاکٹر گووند سنگھ نے انہیں پست ذہنیت کا شکار قرار دیا۔ بھوپال میں نغمہ نگار منوج منتشر کے راہل گاندھی پر دیے گئے متنازع بیان کے خلاف کانگریس نے جہاں منوج منتشر کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایجنٹ قرار دیا تو وہیں بھارتی جنتا پارٹی کو اس طرح کے پروگرام کروانے کا اسپانسر بھی کہا۔ Manoj Muntashir Is An Agent of BJP Says Congress Leader Govind Singh