بھوپال :مدھیہ پردیش کے اندور لا کالج معاملے پر سخت موقف اپناتے ہوئے وزیر داخلہ ڈاکٹر نروتم مشرا نے اندور کمشنر کو جلد از جلد اس کی جانچ کرنے کی ہدایت دی ہے۔Madhya Pradesh Home Minister Direct To Probe Into Controversial Book And Professor انہوں نے کہا کہ مذہبی جنون کے نام پر نفرت پھیلانے والوں کو کسی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ تفتیش کے دوران اگر وہ قصوروار پائے گئے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

پروفیسر فرحت خان کی متنازعہ کتاب کی تحقیقات کی ہدایت

ریاستی وزیر داخلہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اندور لا کالج کے معاملے میں اب تک پانچ لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ۔جانچ کے لئے پانچ دن کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ یہ کتاب ایک پرائیویٹ پبلکیشن کی بتائی جا رہی ہے۔ اس کے مصنف ڈاکٹر فرحت خان ہیں۔ گروپ وائلنس اینڈ کریمنل جسٹس میتھڈ نامی اس کتاب میں ہندوؤں، آر ایس ایس اور وشو ہندو پریشد کے خلاف قابل اعتراض باتیں لکھی گئی ہیں۔ بعض مقامات پر ہندوؤں اور ہندو مذہب سے وابستہ تنظیموں پر مذہب کی بنیاد پر اکسانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد ہنگامہ برپا ہوگیا ہے۔

نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مشرا نے کہا کہ اندور پولیس کمشنر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ گورنمنٹ نوین لاء کالج اندور کے قانون کے پروفیسر ڈاکٹر فرحت خان کی متنازعہ کتاب سے متعلق معاملے کی تفتیش کرتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر اندر تحقیقات کرے اور ایف آئی آر درج کرے ۔ Madhya Pradesh Home Minister Direct To Probe Into Controversial Book And Professor