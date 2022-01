مدھیہ پردیش کے ضلع کھنڈوا کے سٹی کوتوالی تھانہ علاقے میں رہنے والے ایک غریب مسلم شخص کے مکان اور آٹو رکشا کو نذر آتش کر دیا گیا۔ متاثرہ کنبہ کے خواتین نے بتایا کہ بدمعاشوں نے Man from Madhya Pradesh accused of setting fire to 3 houses ان کے مکان پر اس لیے حملہ کیا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ کچھ بدمعاش یہ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں مسلمان رہیں۔

مکان کو نذر آتش کیا

انہوں نے مزید کہا کہ بدمعاشوں نے مکان اور گاڑی پر حملہ کیا۔ اس حملہ میں کئی افراد زخمی ہوگئے۔ بدمعاش ہمیں یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کررہے ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ حملہ کرنے کے بعد پولیس میں شکایت درج کرائی گئی جس کے بعد پولیس نے معاملہ درج کرتے ہوئے ایک بدمعاش کو گرفتار کرلیا۔



وہی پولیس افسر کا کہنا ہے کہ دیپک عرف بنٹی کے خلاف 28 معاملے درج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنٹی کے خلاف گھر کو نذر آتش کرنے ایک مندر کو نقصان پہنچانے سمیت متعدد مقدمات درج ہیں۔ اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائیگی۔

مزید پڑھیں:تسلیم چوڑی والے کی مدد کرنے والوں پر این ایس اے لگانا غلط: خواتین

انہیں میں گذشتہ دو دنوں میں 6 معاملہ درج ہوئے ہیں۔جس میں علاقے کے گھروں میں آگ لگانے اور ایک مندر کو نقصان پہنچانے کے بھی معاملے ہیں۔ اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی-