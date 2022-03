ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع ساگر میں واقع ڈاکٹر ہری سنگھ گور سینٹرل یونیورسٹی میں ایک باحجاب طالبہ نے کلاس روم میں نماز اداکی۔ اس سے متعقل ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ہندو شدت پسند تنظیموں کے کارکنان نےمذکورہ یونیورسٹی کے چانسلر سے شکایت درج کرائی ہے۔ Protest Against Praying in the Classroom

کرناٹک کے بعد اب ملک کے متعدد ریاستوں کے تعلیمی اداروں میں مسلم طالبہ باحجاب کلاس روم یا تعلیمی اداروں کے احاطہ میں داخلہ کی عدم اجازت کا معاملہ منظر عام پر آرہا ہے۔اس معاملہ سے مختلف ایک معاملہ مدھیہ پردیش کے ضلع ساگرکا ہے ۔جہاں ڈاکٹرہری سنگھ گور سینٹرل یونیورسٹی کی ایک گریجویشن فائنل ایئر کی طالبہ نے کلاس روم میں نمازاداکرنے کا ویڈیو منظرعام پر آنے کے بعد ہندوشدت پسند تنظیموں کی جانب سے یونیورسٹی کے چانسلر سے شکایت درج کی گئی ہے۔

طالبہ روزانہ حجاب زیب تن کرکے کالج آتی ہے،اس کا تعلق ریاست کے ضلع دموہ سے ہے،طالبہ کا نماز اداکرنے سے متعلق ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہندو شدت پسند تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں،انہوںنے یونیورسٹی انتظامیہ سے اس کی شکایت درج کرائی ہے،شکایت درج ہونے کے بعد انتظامیہ نے اس معاملہ کی جانچ شروع کردی ہے