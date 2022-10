اندور:مدھیہ پردیش پردیش کے نیماڑ کے گون تھانہ ضلع کے بسٹان علاقے میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب تیل سے بھرا ٹینکر بے قابو ہو کر اُلٹ گیا جس سے ٹینکر میں زبردست آگ لگ گئی۔ آگ اتنی بھیانک تھی کہ ایک خاتون بری طرح سے جھلس گئی جبکہ بیس سے زیادہ بچے شدید طور پر زخمی ہوگئے۔ Fire Breaks Out In Oil Tanker,One dead and several Injured In Indore

مدھیہ پردیش تیل ٹینکر میں آگ لگنے سے ایک کی موت, بیس سے زیادہ بچےزخمی

ذرائع کے مطابق بی پی سی ایل اندور سے آنے والے اس ٹینکر میں آٹھ ہزار لیٹر پیٹرول اور چار ہزار لیٹر ڈیزل بھرا ہوا تھا۔ ٹینکر کے الٹ جانے کے بعد بہت سے گاؤں والے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے وہاں سے بہنے والے تیل لینے پہنچے تھے ۔اس دوران ٹینکر میں آگ لگ گئی ۔کئی گاؤں والے اس کی زد میں آگئے جس میں 21 سالہ خاتون کی موت ہو گئی جبکہ 20 سے زیادہ بچے زخمی ہوگئے۔

ضلع کلکٹر پرشوتم نے بتایا کہ زخمیوں کو مقامی ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے چند کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ زخمیوں کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔حالات پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے ۔Fire Breaks Out In Oil Tanker,One dead and several Injured In Indore