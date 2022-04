بیتول: بدلتے وقت میں شادی بیاہ کی تقریبات بہت مہنگی اور دکھاوے سے بھری ہوئی ہیں، جس میں نہ کسی کو مہنگائی کی پرواہ ہے، نہ ماحول کی اور نہ ہی اس کی قدیم ثقافت کی۔ ان تمام حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے تازہ ترین معاملہ مدھیہ پردیش کے بیتول ضلع سے سامنے آیا ہے۔ جہاں پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر نے اپنی شادی پر معاشرے کو انوکھا پیغام دیا۔ دراصل، ڈاکٹر نے اپنے گاؤں میں شادی کی تقریب کا اہتمام کیا اور اپنی دلہن کو لینے بیل گاڑی پر روانہ ہوئے۔ دولہا ڈاکٹر راجہ دھروے کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں اپنی سماجی، ثقافتی اقدار کو بچانے اور لوگوں کو سادہ، اعلیٰ سوچ رکھنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا تھا The doctor arrived in a bullock cart to pick up the bride۔

ویڈیو دیکھیے۔

سجی بیل گاڑی کے آگے لگژری کار پھیل گئی: بیتول کے چیچولی بلاک کے قبائلی اکثریتی گاؤں اسادھی کا ان دنوں بہت چرچا ہے، گاؤں کے ایک ہونہار نوجوان ڈاکٹر راجہ دھووے کی انوکھی شادی کی وجہ سے۔ درحقیقت، ڈاکٹر راجہ دھروے نے اپنے دولہے کے روپ میں، سماج کو کبھی نہ بھولنے والا پیغام دیا اور اپنی دلہن کو لینے سجے ہوئے بیل گاڑی میں بارات کے ساتھ نکلے۔ بیل گاڑی کو بھی اس طرح سجایا گیا تھا کہ جس کے سامنے لگژری گاڑی اور ویگنیں بھی پیلی نظر آئیں۔

ایسا جلوس نایاب دیکھنے کو ملتا ہے: اس منفرد جلوس میں ڈاکٹر راجہ دھووے کی بیل گاڑی کو خصوصی قبائلی لوک فن سے سجایا گیا تھا، دولہا کی بیل گاڑی کے پیچھے چار بیل گاڑیوں میں بچوں اور خواتین کو بٹھایا گیا تھا۔ اس جلوس میں قبائلی لوک رقص اور لوک آلات شامل تھے، جو آج کل کسی شادی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 3 کلومیٹر دور گاؤں اسدی سے بیل گاڑی پر نکلنے والا دولہا جب اپنی دلہنوں کو لینے دودھیا گاؤں پہنچا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آج یہ شادی قبائلی برادری کے لیے ایک بڑا پیغام لے کر آئی ہے، جو اپنے روایتی طریقوں سے ہٹ رہی ہے۔

اس لیے بیل گاڑی پر جلوس: ڈاکٹر راجہ پیشے کے لحاظ سے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر، استاد اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ راجہ کے مطابق مہنگائی کے اس دور میں بیل گاڑی سب سے سستا، قابل رسائی اور آلودگی سے پاک ذریعہ ہے۔ نیز یہ بیل گاڑی دیہی تہذیب کی پہچان ہے اس لیے اپنی ثقافت کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے بیل گاڑی پر جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا۔ دولہے کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں اپنی سماجی، ثقافتی اقدار کو بچانے اور لوگوں کو سادہ، اعلیٰ سوچ رکھنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا تھا۔

تہذیب ثقافت کو بچانے کا پیغام: جدیدیت اور دکھاوے کے دور میں ڈاکٹر راجہ دھروے جیسے لوگوں کو یوتھ آئیکون کہا جا سکتا ہے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور قابل ہونے کے باوجود اپنی تہذیبی ثقافت کو بچانے اور دکھاوے کی عادت سے دور رہنے کا پیغام دیتے ہیں۔ بند ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ دولہے کی یہ انوکھی کاوش یقینی طور پر لوگوں کو اپنی جڑوں کی طرف لوٹنے کی ترغیب دے گی۔