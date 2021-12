گوالیار میں کم سے کم درجہ حرارت 1.8 ڈگری سیلسیئس The lowest temperature in Gwalior تھا, جب کہ بھوپال میں یہ 4 ڈگری سیلسیس تک گر گیا- اس سے پہلے سال 2019 میں گوالیار میں رات کا درجہ حرارت سب سے کم 2.1 ڈگری تک پہنچ گیا تھا-سال 2018 میں دسمبر کی رات بھوپال میں 4.9 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سردی رہی-

ماہر موسمیات جے ڈی مشرا Meteorologist JD Mishra نے کہا کہ اب دو تین دن تک سردی اسی طرح رہے گی- 22 دسمبر کے بعد کچھ ریلیف متوقع ہے- لیکن درجہ حرارت میں صرف 2 ڈگری کا اضافہ ہوگا- اس سے موسم پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا- سردی کا یہ احساس کرسمس تک جاری رہے گا-

محکمہ موسمیات کے مطابق شمال میں برف باری ہو رہی ہے- وہاں سے خشک ٹھنڈی ہوا میدانی علاقوں میں آ رہی Dry cold wind is blowing in the plains ہے - نمی کی کمی کی وجہ سے ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت اس قدر گر گیا ہے- دن اور رات کا درجہ حرارت اسی طرح دو دن تک کم رہے گا تاہم 22 دسمبر کے بعد اس میں قدرے کمی آنا شروع ہو جائے گی-

دارالحکومت بھوپال کی بات کرے تو ایک دن میں کم سے کم درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری سے نیچے چلا گیا- جس کی وجہ سے پارہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرگیا- دو دن قبل بھوپال کا درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس تک تھا- یہ پچھلے 10 سالوں میں سب سے کم ہے- اس سے قبل سال 2018 میں سب سے کم درجہ حرارت 4.9 ڈگری سیلسیس تک گر گیا تھا- 2011 سے اب تک پارہ صرف دو مرتبہ 5 ڈگری سے نیچے آیا ہے-

آئندہ 48 گھنٹوں تک سردی اسی طرح رہے گی۔