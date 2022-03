مدھیہ پردیش کی دارالحکومت بھوپال میں تنظیم ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز کے ذریعے کورونا وبا کے دوران بے روزگار ہوئے لوگوں کے درمیان امداد کا کام مسلسل جاری ہے، تنظیم کے ذریعے اب تک ضرورت مندوں میں 18 لاکھ روپے تقسیم کیے Association of Indian Muslims distributed money to the needy جاچکے ہیں۔





اسی سلسلے میں آج تنظیم کی جانب سے ایک کار خیر پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں تقریبا 14 ضرورتمندوں میں پونے تین لاکھ روپے تقسیم کیے Association of Indian Muslims distributed money to the needy گئے تاکہ وہ اپنا روزگار شروع کرسکے۔

ویڈیو

اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر پہنچے پروفیسر حیدر زرغام نے ایسوسی ایشن کے اس کار خیر کی زبردست ستائش کی اور لوگوں سے اس کام میں بھرپور تعاون کرنے کی اپیل کی۔



ایسوسی ایشن کے روح رواں اویس عرب نے کارخیر گروپ کی اب تک کی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ایسوسی ایشن کے ذریعے رواں برس میں اب تک ضرورتمندوں میں 18 لاکھ روپے سے زیادہ کی امداد تقسیم کیے جا چکے ہیں۔

مزید پڑھیں:

انہوں نے کہا کہ ایسوسی ایشن کا مقصد بے روزگار لوگوں کو روزگار سے جوڑنا ہے تاکہ ان کی زندگی کا سفر آسان ہوسکے اور وہ اپنے اہل خانہ کا پیٹ بھرسکے۔





واضح رہے کہ ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز Association of Indian Muslims organized a Relief program کے کار خیر گروپ میں اہل خیر ہر ماہ کچھ نہ کچھ مالی تعاون کرتے ہیں اور انہیں جمع رقم کو ہر تین ماہ میں ضرورتمندوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔