گوالیار: مدھیہ پردیش کے گوالیار شہر کے سب سے چھوٹے قد کے 28 سالہ انکیش کوسٹھی نے عام آدمی پارٹی کی رکنیت لینے کے بعد آج اعلان کیا ہے کہ اگر پارٹی موقع دیتی ہے تو وہ موجودہ رکن اسمبلی کے خلاف بھی انتخاب لڑیں گے۔ اس سے واضح ہوگیا ہے کہ انکیش نے مدد کرنے والے رکن اسمبلی کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ دراصل 28 سالہ انکیش گوالیار ساؤتھ سے کانگریس کے رکن اسمبلی پروین پاٹھک کے پاس گزشتہ دنوں مدد کے لیے پہنچے تھے۔

انکیش قد میں کافی چھوٹا ہے، اس کی لمبائی تقریبا 3 فٹ ہے جس کی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں کئی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑرہا تھا۔ اپنے تمام مسئلے کے حل کے لئے انکیش نے گزشتہ دنوں کانگریس رکن اسمبلی پروین پاٹھک سے مدد مانگی۔ رکن اسمبلی نے انکیش کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کی اور لکھا کہ شہر کا یہ نوجوان ایم بی اے پاس ہے اور اسے نوکری کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد انکیش کی مدد کے لیے شہر کے کئی کمپنیوں نے نوکریوں کی پیشکش کی۔ انکیش کو ملازمت کے لیے 25 سے زائد کمپنیوں نے آفر دئے۔

اس کے بعد انکیش کو ایک کمپنی میں نوکری مل گئی۔ راتوں رات انکیش سوشل میڈیا پر اسٹار ہوگیا اور ایم ایل اے کی بھی لوگوں نے خوب تعریف کی لیکن جیسے ہی انکیش کے دن بدلے اس نے رخ بھی بدل لیا اور خود رکن اسمبلی کے خلاف انتخاب لڑنے کا اعلان کردیا ۔ انکیش نے عام آدمی پارٹی کی رکنیت حاصل کرلی ہے۔

اس سلسلے میں جب انکیش سے پوچھا گیا کہ آگے کیا منصوبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ایم ایل اے کے سامنے الیکشن لڑیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سیاست ہے پارٹی اگر موقع دیتی ہے تو بلکل لڑونگا۔