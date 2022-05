سرینگر: معاشرے سے منشیات کی وبا کی بیخ کنی کو یقینی بنانے کے لئے مہم کو جاری رکھتے ہوئے پولیس نے شمالی کشمیر کے ضلع کپوارہ میں ایک خاتون سمیت تین منشیات اسمگلروں کو گرفتار کرکے ان کی تحویل سے ممنوعہ اشیا کے علاوہ زائد از ساڑھے پانچ لاکھ روپیے نقدی بر آمد کئے ہیں۔Woman among three arrested with contraband

ایک پولیس ترجمان نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے کپوارہ کے دیور لولاب علاقے میں ایک شخص کو گرفتار کیا.انہوں نے کہ مذکورہ شخص کی تحویل سے تلاشی کے دوران 12 کلو چرس جسیا مواد اور5 لاکھ 60 ہزار روپیے نقدی بر آمد کئے گئے۔ گرفتاد شدہ منشیات اسمگلر کی شناخت محمد شفیع گوجری کے بطور ہوئی ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں ایک کیس درج کرکے مزید تحقیقات شروع کی ہیں۔Brown sugar was recovered

ترجمان نے بتایا کہ کپوارہ میں ہی پولیس اور فوج نے لائن آف کنٹرول(ایل او سی) گیٹ کے نزدیک معمول کی چیکنگ کے دوران ایک خاتون اور اس کے ساتھی سے براؤن شوگر کے دو پاکیٹ بر آمد کئے اور دونوں کو حراست میں لیا گیا۔Woman among three arrested in Kupwara

ان کی شناخت گلہ بیگم زوجہ رشید خان ساکن دادر کنڈیان اور تنویر خان ولد نصیر خان ساکن کنڈیان کے بطور ہوئی ہے۔انہوں نے کہا کہ دونوں نے ایل او سی گیٹ کھیتی باڑی کرنے کے بہانے پر پار کیا لیکن جب وہ واپس لوٹے تو ان کی تحویل سے منشیات کے دو پاکیٹ بر آمد کئے گئے جن کا وزن 1.75 گرام ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ Drug peddlers arrested

