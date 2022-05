کپواڑہ: فوج نے سرحدی ضلع کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی ) کے ٹنگڈار سیکٹر میں دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنانے کے دوران ایک درنداز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جمعہ کی صبح ٹنگڈار سیکٹر میں فوج کی گشتی پارٹی نے نامعلوم افراد کی مشتبہ نقل و حرکت دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ ’دراندازی کی کوشش کرنے والے عسکریت پسندوں کو بھارتی فوجیوں نے روکا جس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا‘۔ Infiltration Bid Foiled in Tangdhar

اُن کے مطابق گولیوں کے تبادلے میں ایک عسکریت پسند مارا گیا جس کی شناخت اور تنظیمی وابستگی کے بارے میں جانچ پڑتال شروع کی گئی ہے۔ دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ One militant Killed In Infiltration Bid Foiled in Tangdhar

مزید پڑھیں: