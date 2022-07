جموں و کشمیر کے کولگام ضلع کے قاضی گنڈ میں ٹریفک اہلکاروں کے ہاتھوں مبینہ طور پر ٹرک ڈرائیور کی مارپیٹ Driver Beaten Up By Traffic Officials کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قاضی گنڈ میں ٹریفک اہلکاروں نے ایک ٹرک ڈرائیور کی پٹائی کر دی جس کی وجہ سے ناراض گاڑی مالکان نے سرینگر جموں شاہراہ پر دھرنا دے کر احتجاج Protest against traffic cops in kazigund کیا۔

قاضی گنڈ میں ٹریفک اہلکاروں کے ہاتھوں ڈرائیور کی مبینہ پٹائی

احتجاج کر رہے مدثر احمد نام کے ڈرائیور کا کہنا تھا کہ ٹریفک اہلکاروں نے شاہراہ پر مال بردار گاڑیوں کو روک رکھا تھا، اس دوران وہ اپنی گاڑی لے کر گھر جارہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میرا گھر شاہراہ کے نزدیک ہے۔ اس لیے دو ناکوں پر مامور ٹریفک عملہ نے اجازت دے دی تاہم تیسرے ناکہ پر مامور اہلکاروں نے بغیر پوچھ گچھ کے ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔Driver Beaten Up By Traffic Officials

وہیں اس معاملے پر سماجی کارکن شکیل احمد کا کہنا ہے کہ ٹریفک عملہ ٹریفک کو معمول پر رکھنے کے لیے تعینات کی جاتی ہے تاہم یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ ٹریفک اہلکار بلاجواز ڈرائیورز کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں، جو کہ انتہائی شرمناک ہے۔ انہوں نے اعلیٰ افسران سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ احتجاج کے دوران اس معاملے پر سخت برہمی کا اظہار کیا گیا۔ Driver beaten up by traffic officials in Qazigund