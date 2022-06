جموں و کشمیر: ضلع کولگام میں ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکٹینگ Horticulture Planning and Marketing کی جانب سے فروٹ منڈی میں بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ جس میں ضلع کے کاروباریوں اور کسانوں نے شرکت کی۔ دراصل محکمہ کی جانب سے بہتر کارکردگی دکھانے والے کسانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور پلاننگ و مارکٹنگ محمکہ کی جانب سے گذشتہ سال آن لائن خرید فروخت شروع کی گئی ہے۔ جس میں کسانوں کی بہتر سماجی رابطے کے ذریعے محکمہ کی جانب سے ایک ایپ کی بدولت سیب کی خرید و فروخت کے حوالے سے جانکاری دی جارہی ہے تاکہ ایک عام کسان اپنے گھر میں ہی ملک کے دیگر حصوں میں اپنا مال فروخت کر سکے Awareness program organized by Horticulture Planning and Marketing in Kulgam۔

پروگرام میں ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اعجاز احمد اور ہاٹیکلچر افسران ودیگر موجود تھے۔