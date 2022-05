کولگام: جموں و کشمیر کے جنوبی ضلع کولگام کے پانزتھ علاقہ چشموں کی کثیر تعداد اور پانی کی فراوانی کے لیے مشہور ہے۔ ان چشموں میں مچھلیوں کی کئی اقسام، ان کے حسن کو دوبالا کردیتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر سال پانزتھ کے چشموں میں مچھلیوں سے منسوب ایک میلہ لگتا ہے جس میں مقامی لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مئی کے مہینے میں سینکڑوں گاؤں والے مچھلی پکڑنے کے لیے پانزتھ ناگ کی طرف رُخ کرتے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ Annual fishing and cleaning festival of Panzath Nag

اصل میں اس مچھلی میلے کا تعلق زراعت کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا انعقاد دھان کی پنیری لگانے سے قبل کیا جاتا ہے اور لوگ بڑی تعداد میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جب پانی میں کودتے ہیں تو وہ چشمے کی بھرپور صفائی بھی کرتے ہیں۔ اس صفائی سے بغیر رکاوٹ آبپاشی کے لیے راہ ہموار ہوجاتی ہے۔ گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ یہ دن برسوں سے یہاں منایا جاتا ہے۔ The Panzath Nag Fish Festival is related to agriculture

پانزتھ ناگ میں سالانہ فِش فیسٹیول کا اہتمام

قاضی گنڈ علاقے سے محض دو کلومیٹر دور اس چشمہ سے 35 گاؤں کو پینے کا پانی فراہم ہوتا ہے۔ اس قدرتی چشمہ میں مچھلیوں کی ایک خاصی تعداد بھی موجود ہے۔ چشمہ میں کشمیری مچھلی کے علاوہ ٹراؤٹ مچھلی بھی پائی جاتی ہے جس کے لیے محکمہ فشریز نے یہاں ایک سیل سنٹر بھی قائم کیا ہے۔ پانچ سو قدرتی چشموں کے سبب ہی علاقے کا نام پانزتھ رکھا گیا ہے۔ اس چشمے کا شمار وادی کے تاریخی اور قدیم ترین چشموں میں ہوتا ہے۔

یہ چشمہ پانزتھ گاؤں کے ناگہ بل محلہ کے وسط میں واقع ہے۔ چشمے کے ارد گرد وسیع چناروں کے سر سبز درخت موجود ہیں اور ایک کنارے پر حضرت شیخ آفتاب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بھی قائم ہے۔ چشموں کے وجود سے متعلق مقامی باشندوں کا ماننا ہے کہ 'کافی عرصہ قبل اس علاقے میں ایک سادھو رہا کرتا تھا جس کے پاس ایک تھیلی تھی۔ ایک روز مقامی بچوں نے سادھو کے اعتراض کرنے کے باوجود تھیلی کی گانٹھ کھول دی جس سے تھیلی سے سانپ کے پانچ سو بچے باہر آگئے اور انہوں نے پانچ سو الگ الگ جگہوں پر پناہ لی۔ جن جگہوں پر سانپ چھپ گئے ان جگہوں پر قدرتی طور پر چشمے پھوٹ پڑے۔ ایسے میں اس بستی میں پانچ سو قدرتی چشمے وجود میں آگئے۔ کئی مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ان دیومالائی کہانیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور سائنسی طور پر انہیں ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے مطابق پانزتھ کے چشموں کا وجود کشمیر کی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے ہے۔ Story of Panzath Nag

یہ بھی پڑھیں: کولگام: تاریخی چشمہ تباہی کے دہانے پر

لوگ ہر سال 22 مئی کو درگاہ پر جمع ہو کر ایک عرس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے مختلف حصوں سے عقیدت مند درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ جس دوران ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی محفلیں آراستہ کی جاتی ہیں اور عقیدت مند اپنے من کی مراد پانے کے لیے خاص دعائیں مانگتے ہیں۔ وادی کے مختلف حصوں سے پانزتھ چشمے کو دیکھنے کے لیے خاصی تعداد میں سال بھر لوگ یہاں آتے رہتے ہیں۔' اگرچہ ویری ناگ چشمے کو وادی کے سب سے بڑے دریا، دریائے جہلم کا منبع مانا جاتا ہے تاہم تاریخ کے لحاظ سے پانزتھ ناگ بھی جہلم کے وجود کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے۔

پانزتھ چشمے کا پانی نہ صرف پینے و دیگر ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس سے ہزاروں کنال زرعی اراضی بھی سیراب ہو جاتی ہے۔ یہاں کی وراثت سے جڑے اس تاریخی چشمے کی خاص اہمیت ہونے کے باوجود اسے حکومت کی جانب سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ مذکورہ چشمہ کے اندر کوڑا کرکٹ و گندگی جمع ہونے سے اس کی شفافیت و خوبصورتی متاثر ہوئی ہے۔