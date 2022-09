ترواننت پورم: سابق وزیر صحت کے کے شیلجا نے 2022 کے لئے باوقار میگسیسے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ سی پی ایم کی مرکزی قیادت نے اس ایوارڈ کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیلجا کو نپاہ اور کووڈ کی روک تھام میں ان کی کوششوں کے لیے بین الاقوامی شناخت کے لیے منتخب کیا گیا تھا لیکن شیلجا نے آرگنائزنگ کمیٹی کو بتایا کہ وہ یہ ایوارڈ قبول نہیں کر سکیں گی۔ Prestigious Ramon Magsaysay Award

ریمن میگسیسے ایوارڈ فاؤنڈیشن نے ریاست میں کووڈ-19 اور نپاہ وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے موثر قیادت کے ذریعے صحت عامہ کے نظام کے لیے وابستگی اور خدمات کے لیے شیلجا کو 64ویں میگسیسے ایوارڈ سے نوازا لیکن پارٹی نے مداخلت کی اور ایوارڈ قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیوں کہ کووڈ کے خلاف جنگ حکومت کی ایک اجتماعی کارروائی ہے۔ نیز سی پی ایم کی مرکزی قیادت کا فیصلہ اس تشخیص پر مبنی ہے کہ ریمن میگسیسے وہ حکمران تھا جس نے کمیونسٹوں پر ظلم کیا۔ سی پی ایم نے محسوس کیا کہ اس طرح کے ایوارڈ کو قبول کرنا صحیح ثابت نہیں ہوگا۔64th Magsaysay Award

بین الاقوامی کمیونٹی کو حیرت ہوئی کہ جب پوری دنیا کووڈ سے جوجھ رہی تھی تو بھارت کی ایک ریاست اس وبائی امراض کے ساتھ کس مؤثر طریقے سے نمٹ رہی تھی۔ بین الاقوامی میڈیا نے اکثر شیلجا کے بارے میں لکھا ہے، جنہوں نے کیرالہ کے صحت کے شعبے میں بہتری کی اور وبا پر قابو پانے کی سرگرمیوں کی قیادت کی۔ یہی آپریشنل عمدگی ہے جس نے ایوارڈ فاؤنڈیشن کو 64 ویں میگسیسے ایوارڈ کے لیے کے کے شیلجا پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ India was effectively Dealing Covid

فاؤنڈیشن نے اسے تحریری طور پر ایوارڈ قبول کرنے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کرنے کو کہا۔ نامزدگی کے بعد، بھارت کے کچھ ممتاز آزاد امیدواروں کے ساتھ بات چیت کے بعد اگست کے آخر میں فیصلہ لیا گیا۔ سی پی ایم کی مرکزی کمیٹی کی رکن ہونے کے ناطے شیلجا نے پارٹی قیادت سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ قیادت نے ایوارڈ کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا اور اسے قبول کرنے کا خلاف فیصلہ کیا۔ اس کے بعد شیلجا نے فاؤنڈیشن کو خط لکھا جس میں ایوارڈ قبول کرنے سے عاجزی کا اظہار کیا۔ Shailaja Expresses her inability to accept the Award

میگسیسے انٹرنیشنل ایوارڈ ان افراد یا اداروں کو دیا جاتا ہے جو مختلف شعبوں میں معاشرے کے لیے بے لوث کام کرتے ہیں۔ اگر پارٹی شیلجا کے ایوارڈ کو قبول کرنے کے حق میں ہوتیں تو کے کے شیلجا ایوارڈ حاصل کرنے والی کیرالہ کی پہلی خاتون بن جاتی۔Ramon Magsaysay International Award ورگیز کورین، ایم ایس سوامی ناتھن، بی جی ورگیز اور ٹی این شیشن ماضی میں یہ ایوارڈ جیت چکے ہیں۔ چوتھی صدی کے بعد میگسیسے ایوارڈ کسی ملیالی کو ملا ہوتا۔ سماجی مصلح ونوبا بھاوے، مدر ٹریسا اور جے پرکاش نارائن بھی میگسیسے ایوارڈ جیت چکے ہیں۔Magsaysay Award

شیلجا نے ایوارڈ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا 'میگسیسے ایوارڈ کو مسترد کرنا سی پی ایم کا فیصلہ تھا۔ مرکزی اور ریاستی قیادت کے ساتھ بات چیت کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ مجھے ایک فرد کے طور پر ایوارڈ کے لیے سمجھا گیا۔ میں سی پی ایم کی مرکزی کمیٹی کی رکن ہوں۔ یہ معاملہ مرکزی مجلس عاملہ کے زیر بحث آیا۔ یہ رواج نہیں ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو میگسیسے ایوارڈ کے لیے سمجھا جائے۔ ایسی این جی اوز کی طرف سے دیے جانے والے ایوارڈز کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔' KK Shailaja on Party's decision'

'میگسیسے کمیونسٹ مخالف تھا: سی پی ایم کے جنرل سکریٹری سیتارام یچوری نے کہا کہ ریمن میگسیسے ایک ایسا شخص تھا جس نے سفاکانہ کمیونسٹ مخالف رویوں کو نافذ کیا۔ یچوری نے یہ بھی واضح کیا کہ پارٹی کووڈ وبائی مرض کے دوران کے کے شیلجا کی کارکردگی کو ذاتی کامیابی کے طور پر نہیں دیکھتی ہے۔ یہ بائیں بازو کی حکومت اور محکمہ صحت کی مشترکہ کارروائی کا حصہ ہے۔ یہ ایوارڈ مسترد کرنے کی پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میگسیسے ایوارڈ فعال سیاسی کارکنوں کو نہیں دیا جاتا۔ ایوارڈ کے مسترد ہونے کو قومی میڈیا نے ایک تاریخی غلطی قرار دیا اسے بھی سیتارام یچوری نے مسترد کر دیا۔ CPM General Secretary Sitaram Yechury on Ramon Magsaysay

یہ بھی پڑھیں :Gautam Adani To Get USIBC Award گوتم اڈانی کو یو ایس آئی بی سی کا گلوبل لیڈرشپ ایوارڈ ملے گا