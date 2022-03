کیرالا کے ورکالا میں پیر کی دیر رات ایک مکان میں آگ لگنے سے آٹھ ماہ کے بچے سمیت پانچ افراد کی موت ہو گئی۔ Five of Family killed in House Fire in Kerala’s Varkala

پولیس ذرائع کے مطابق ہلاکتوں کی شناخت پرتاپن (64)، شرلی (53)، اکھل (29)، ابھیرامی (25) اور ریان کے طور پر ہوئی ہے جو ایک ہی خاندان سے ہیں۔ ابھیرامی کے شوہر نیہول آگ میں شدید طور پر جھلس گئے اور انھیں تروننت پورم کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی فورنسک حکام اور پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ جاننے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

مقامی باشندوں نے بتایا کہ آگ لگنے سے چار موٹر سائیکل سمیت تمام سامان جل کر خاکستر ہوگیا۔

یو این آئی