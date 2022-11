بنگلور: ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے مرکزی حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف بنگلورو میں احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا۔ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی جانب سے ریاست کرناٹک میں گزشتہ پندرہ دنوں سے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف مہم چلائی جارہی تھی اس کا اختتام ہوا Welfare Party Held Protest Against Rampant Price Hike, Unemployment And Various Other Issues Of The People

مہنگائی و بے روزگاری کے خلاف ویلفیئر پارٹی کا پرزور احتجاج

ملک میں بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری و دیگر سنگین مسائل کے حل کے لئے ویلفیئر پارٹی کی جانب سے یہ مہم چلائی جارہی تھی،تنظیم کی مانگ تھی کہ حکومت اپنے وعدوں پر عمل کرے ورنہ کرسی خالی کرے۔ ویلفیئر پارٹی کرناٹک کے صدر طاہر حسین نے کہا کہ مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت کی جانب سے عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لئے وعدے تو خوب کئے گئے لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی نبھایا نہیں گیا۔سرکاری اسکمیں صرف کاغذ پر ہی رہیں۔

اس موقع پر حبیب اللہ خان نے کہا کہ پارٹی کی جانب سے عوام میں بیداری لانے کی کوششیں کی گئیں کہ حکومت کے عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف وہ احتجاج کرنے کے ارادے سے سڑکوں پر اترے .