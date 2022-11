یادگیر: ریاست کرناٹک کے ضلع یادگیر میں یوم اطفال Children's Day in Yadgir کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر ضلع کمشنر نے بچوں سے بات چیت کی۔ اس موقع پر طلباء کو سرکاری فرائض کے بارے میں مناسب معلومات فراہم کی گئیں۔ علاوہ ازیں یادگیر ضلع ڈپٹی کمشنر شریمتی سنیہل نے بھی یوم اطفال کے موقع پر طلبہ سے بات چیت کی۔ کمشنر آفس ہال میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بہت دلچسپی کے ساتھ مختلف سوالات پوچھے اور طلباء سے ان کے مستقبل کے مقاصد اور خواہشات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ School Children visit on Children's Day In Yadgir

ضلعی انتظامیہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے علاوہ، ضلع کمشنر نے بات چیت کے ذریعے ضلع کے سرکاری، امداد یافتہ اور نجی ہائی اسکولوں کے طلباء کو رہنمائی اور کئی سوالات کے جوابات دیے۔ معزز ڈسٹرکٹ کمشنر نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے تمام طلباء کے تعارف کے ساتھ اپنا بھی تعارف کرایا۔ اس کے بعد طلباء نے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیئے۔ انہوں نے طلباء کے بیان کردہ بعض مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کیا۔

ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ طلباء کا اپنا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے اس کے علاوہ سادگی، ثقافت، ماحول کا خیال رکھنا چاہیے، انہوں نے طلبہ سے کہا کہ وہ اپنے والدین اور ملک کو کبھی نہ بھولیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شرنباسپا اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ اگر بچے معیاری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سخت محنت کریں۔ ضلع کمشنر نے تمام طلباء کو الفاظ اور ریاضی کو ترغیب کا ذریعہ دے کر ان کے بہتر مستقبل کے لیے مبارکباد دی۔

معزز ضلع کمشنر کی ہدایت کے مطابق، ضلع کمشنر کے دفتر کی مختلف شاخوں کے تعارف اور اسسٹنٹ کمشنر، چیف ایگزیکٹیو آفیسر، ضلع پنچایت اور دیگر مختلف مقامات کو دیکھا گیا اور متعلقہ محکمہ سے مناسب معلومات حاصل کی گئیں۔ حکام اور رہنمائی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر ڈی ڈی پی آئی شانتا گوڑا پاٹل، اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر بسنا گوڑا، سبجیکٹ سپر وائزر، ہنامنتا، ہیڈ ٹیچرز سریش، بالا کرشنا، ہریش، حوالدار الطاف، پانڈورنگا، سدارمیا اور طلباء موجود تھے۔