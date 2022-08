بنگلور: مسلم باڈی کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کپل سبل نے چیف جسٹس یو یو للت اور معاملے کی فوری سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ سبل نے کہا کہ علاقے میں غیر ضروری مذہبی کشیدگی پیدا کی جا رہی ہے۔ مختصر دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے منگل کو اس معاملے کی سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ گزشتہ ہفتے کرناٹک ہائی کورٹ نے بنگلور کے چامراج پیٹ کے عیدگاہ میدان میں گنیش چترتھی پروگرام کے انعقاد کی اجازت دی تھی۔ Chamrajpet Eidgah Maidan Row

ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ حکومت زمین پر تہوار کی اجازت دینے کا فیصلہ لے سکتی ہے۔ عدالت نے یہ حکم ریاستی حکومت کی جانب سے جمود برقرار رکھنے کے 25 اگست کے عبوری حکم کو چیلنج کرنے والی اپیل دائر کرنے کے بعد دیا تھا۔

کرناٹک ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بنچ نے جمعہ کو چامراج پیٹ عیدگاہ کھیل کے میدان تنازعہ پر سنگل جج بنچ کے عبوری حکم میں ترمیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت وہاں مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کی اجازت دے سکتی ہے، لیکن 31 اگست سے محدود مدت کے لیے، عدالت نے جمعرات کو حکم دیا تھا کہ دو ایکڑ اراضی کو صرف کھیل کے میدان کے طور پر استعمال کیا جائے اور مسلمانوں کو وہاں صرف دو تہواروں یعنی عید اور رمضان میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے جب تک کہ کیس نمٹا نہ جائے۔

