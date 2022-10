بنگلور: کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں کرناٹک ریشنلسٹ سوسائٹی کی جانب سے سورج گرہن کے موقع پر عوام الناس میں پھیلے توہم پرستی یعنی خرافات کو مٹانے کے مقصد سے شہر کے ٹاؤن ہال کے سامنے بیداری مہم کا اہتمام کیا گیا. Say NO To Superstition, BE Ahead In Science Karnataka Rationalists Society Holds Awareness Drive Against Superstition

اس بیداری مہم میں پھل اور کھانے کی اشیاء کا تناول کیا گیا اور اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی گئی کہ سورج گرہن کے دوران کھانا پینا سفر کرنا وغیرہ کی ممانعت وہم پرستی ہے ۔ ایک خرافات ہے اور سائنسی اصول کے خلاف ہے.

اس موقع پر معروف ایڈووکیٹ نرسمہا مورتی نے کہا کہ وہم پرستی ہرگز مذہبی معاملہ نہیں ہے۔اس کا تعلق ہندوئزم سے بھی نہیں ہے۔انہوں نے کہا کہ اس بیداری پروگرام میں شریک 99 فیصد افراد ہندو اور برہمن ہیں.

اس موقع پر پروفیسر نگرگیرے رمیش نے کہا کہ وہم پرستی سیاسی پارٹیوں کے لئے ایک ہتھیار ہے ۔اس کا استعمال سیاسی فائدے کے لئے لوگوں کو ورغلانے کے لئے کیا جاتا ہے