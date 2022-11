بنگلور: کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں کنڑا سنگھرشہ سمیتی کے 44 ویں یوم تاسیس کے موقع پر کنڑا ساہتہ پریشد میں کئی اہم مذہبی و ثقافتی شخصیات نے شرکت کی اور ریاست میں کنڑا زبان و ثقافت کو فروغ دینے اور عوام میں بھائی چارگی کو فروغ دئے جانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. Samiullah Khan Has Been Given Kannada Kattalu Hero Award By Kannada Sangharsha Samiti

سمیع اللہ خان کنڑا کٹالو ایوارڈ سے سرفراز

اس موقع پر مرحوم کریم خان و مرحموم رحمان خان کو خراج عقیدت پیش کی گئی. تقریب کے دوران شری ویربھدرہ چنملہ دیشی کیندرہ مہاسوامی کے ہاتھوں کنڑا زبان و ثقافت کے تئیں نمایاں خدمات انجام دئے جانے کے اعتراف میں اکھیلہ کرناٹک محمدیئرہ کنڑا ویدیکے کے صدر سمیع اللہ خان کو "کنڑا کٹالو" کنڑا ہیرو کے ایوارڈ سے نوازا گیا. اسی طرح ڈاکٹر کماری کو "نسیمہ کنڑاتی" کے ایوارڈ سے نواَزا گیا.

اس موقع پر سمیع اللہ خان نے کہا کہ ایسے ماحول میں جب کہ ملک میں نفرتیں پھیلانے کی کوششیں کی جارہی ہیں، ہم پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے قول و فعل سے محبتیں عام کریں۔

سمیع اللہ خان نے بتایا کہ اکھیلہ کرناٹک محمدیئرہ کنڑا ویدیکے کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب ڈاکٹر راج کمار کو اغوا کیا گیا تھا۔اس وقت محمدیئرہ کنڑا ویدیکے کی جانب سے ایک بڑی تعداد میں عظیم الشان احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا، میمورنڈم پیش کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے ڈاکٹر راج کمار کی رہائی کے تئیں جلد اور ٹھوس اقدام اٹھائے جائیں۔Samiullah Khan Has Been Given Kannada Kattalu Hero Award By Kannada Sangharsha Samiti