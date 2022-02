کرناٹک میں چل رہے حجاب کے معاملے کو لے کر محکمہ پولیس متحرکPolice Department Mobilized on The Issue of Hijab ہو گئی ہےآج کرناٹک ریاست کے ضلع یادگیر میں محکمہ پولیس نے زائد سکیورٹی فورسز کے تعاون سے شہر کے مختلف علاقوں میں روٹ مارچ Route March in Different Areasکیا گیا۔

یادگیر میں پولیس کا روٹ مارچ

شہر کے گاندھی چوک، حضرت ٹیپو سلطان چوک سے ہوتا ہوا شاستری چوک، سبھاش چوک سے آر ٹی او آفس پر یہ مارچ ختم ہوا۔

اس مارچ کی قیادت سپریڈنٹ آف پولیس ویدامورتی نے کی۔ مارچ کے اختتام پر سپریڈنٹ آف پولیس یادگیر ضلع ویدامورتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں چل رہی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے آج شہر کے اہم علاقوں میں محکمہ پولیس کی جانب سے روٹ مارچ کیا گیا تاکہ عوام میں اعتماد بحال کیا جاسکے۔ انھوں نے کہا محکمہ پولیس عوام کے ساتھ ہے۔اس بات کا احساس کرانے کے لئے مارچ کیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ سماج میں امن ایکجہتی کو داغدار کرنے والوں کے خلاف پولیس کا تعاون کریں اور ایسے لوگوں کی محکمہ پولیس کو اطلاع دیں۔ انہوں نے کہا کہ سماج میں تفریق ڈالنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا انہیں قانونی طور پر سزا دی جائے گی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے مزید کہا کہ کے ہم عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے ماحول میں پولیس کا تعاون کریں اور شہر میں امن و امان کو برقرار رکھیں۔