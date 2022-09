خدمت فاؤنڈیشن کے صدر سید منصور احمد قادری نے کہا کہ اقلیتی طبقے سے جڑے مسائل کو لے کر بیدر ضلع مائناریٹی آفیسر بلرام سے ملاقات کی۔ اقلیتی طبقے کے مسائل کو ان کے سامنے رکھا اور جلد سے جلد ان مسائل کے حل کا مطالبہ کیا ۔khidmat foundation bidar in karnataka says need work on to solve minority problem

اقلیتی طبقے کے مسائل پرتوجہ دینے کی ضرورت

منصور احمد قادری نے کہا کہ اقلیتوں کے لئے صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اقلیتی طبقے کے لئے اسکیمات تو ہے مگر فنڈ نہیں ہے۔اگر فنڈ نہیں ہوگا تو اسکیمات کو لاگو کیسے کیا جائے گا۔اس سے فائدہ کیسے حاصل ہوگا۔

یہ بھی پڑھیں:Congress Accuses BJP کانگریس کا بی جے پی پر غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کا الزام

انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے اقلیتی طبقے کے لئے چلائے جارہے ترقیاتی منصوبوں پہلے ہی ختم کر دیا ۔اقلیتی طبقے کے لئے جو اسکیمات ہیں ان کے لئے بجٹ نہیں ہے۔ بچوں کی اسکالرشپ کا مسئلہ جوں کا توں ہے ۔اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے طلبا کو جو سکالرشپ دی جاتی ہے اور لون دیا جاتا ہے۔نئے طلباء کے لئے کوئی تعلیمی لون کی سہولت نہیں ہے۔ اقلیتی طبقے کے مسائل کے حل کے لئے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے need work on to solve minority problem