بنگلورو: کرناٹک کے بنگلور میں گزشتہ چند مہینوں سے مسلمانوں اور مسیحیوں پر مبینہ ظلم و زیادتی کی واردات پیش آرہی ہیں۔ ورتھور و چامراجپیٹ میں پولیس کسٹڈی میں زیادتی، نرگند گاؤں میں دھرم سنسد میں نفرتی بیانات و مسلمانوں پر حملہ یا پھر حجاب کا معاملہ، ان مسائل کے متعلق کانگریس اور جے ڈی ایس جیسی نام نہاد سیکولر پارٹیاں اور ان کی قیادت، خاص طور پر مسلم سیاستداں پوری طرح سے خاموش نظر آرہے ہیں۔ Congress and JDS Not Addressing Muslim Issues

متبادل سیاسی قیادت پر غور

ان سیکولر پارٹیوں، سیکولر و مسلم سیاستدانوں کی خاموشی پر سخت برہم ہوکر اکابر علماء کرام نے انہیں الٹی میٹم دیا تھا کہ اپنے وعدوں کو نبھائیں اور کام کریں، ورنہ متبادل سیاسی پلیٹ فارم و قیادت تیار کی جائے گی۔ علمائے کرام کے ان بیانات کا اب مسلم معاشرے میں اثر نظر آرہا ہے، کمیونٹی کے نوجوانوں میں اب متبادل سیاسی نطام تیار کرنے پر گفتگو کی جارہی ہے۔ Consideration of an Alternative Political System in Bangalore

اس معاملے میں سماجی کارکنان عثمان شریف، صادق اور شبیر نے کہا کہ مسلم سیاستدانوں سے ملت پُرامید تھی لیکن وہ توقعات پر کھرے نہیں اتر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سماجی کارکنان نے کہا کہ سیاسی بیداری یہ ہے کہ ملت یہ جانے کہ ان کے کس سیاسی قائد نے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے، کس نے ان کے ووٹ کا حق ادا کیا ہے۔ ان سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ ان حالات میں جب کہ کرناٹک میں اسمبلی انتخابات قریب ہیں، وہ کوششوں میں ہیں کہ ایسے پلیٹ فارم کو منتخب کریں جو ان کے حقوق دلائے اور ان کے انصاف کے لیے جدوجہد کرے۔